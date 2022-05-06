Москва, , 20:55 — REGNUM Российские ракетные войска за день нанесли удары по более чем 200 военным объектам украинских нацистов, сообщил вечером 6 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетный комплекс «Искандер-М» mil.ru

Целями для российских ракетных ударов стали 22 командных пункта, 207 укрепленных позиций и районов скопления войск, три склада боеприпасов.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов», — сказал Конашенков.

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