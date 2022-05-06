Белград, , 20:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 6 мая выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что «неоднократное сравнение» президентом России Владимиром Путиным провозглашения независимости ДНР и ЛНР и Косово повредило Сербии.

Александр Вучич Алексндр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич также обвинил косовскую сторону в отсутствии стремления к диалогу:

«Мы подошли к делу серьезно, но господа из Приштины не хотят диалога. Это доходит до невообразимого, они отвечают отказом на все. Вся политика ориентирована на то, чтобы играть роль [президента Украины Владимира] Зеленского, и многие стали бы знаменитыми и строили бы из себя жертву, ничего не сделав. Наша позиция сложнее из-за реакции международного сообщества».

По словам Вучича, в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Путин упомянул о решении международного суда по Косово, чтобы использовать созданный Западом юридический прецедент и защитить российские интересы, однако Сербии это повредило.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич: Из-за Путина от Сербии требуют признать Косово