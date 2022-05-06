Белград, 6 мая 2022, 20:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 6 мая выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что «неоднократное сравнение» президентом России Владимиром Путиным провозглашения независимости ДНР и ЛНР и Косово повредило Сербии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич также обвинил косовскую сторону в отсутствии стремления к диалогу:
По словам Вучича, в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Путин упомянул о решении международного суда по Косово, чтобы использовать созданный Западом юридический прецедент и защитить российские интересы, однако Сербии это повредило.
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