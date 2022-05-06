6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:40 — REGNUM Американский студент из Университета Огайо умер на фоне распространения в учебном заведении «поддельных таблеток аддералла, которые, как оказалось, содержат фентанил». Циркуляция запрещенного вещества на территории кампуса также спровоцировала увеличение числа госпитализаций.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент университета Кристина Джонсон рассказала, что один студент умер 5 мая, а другой попал в больницу в критическом состоянии. Еще один ученик был выписан из больницы, говорится в заявлении. И хотя Джонсон не назвала причину смерти, она предупредила, что студентам крайне важно быть осведомленными, что «в нашем обществе распространеются таблетки, содержащие наркотики».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Простое решение: не принимайте таблетки, которые вы сами не купили в солидной аптеке», — советует nightowl13.

«Надеюсь, все понимают, что большинство фентанила производится в Китае, отправляется в Мексику и контрабандой ввозится сюда через нашу границу. Так что в этом виноват Байден, с его свободной пограничной политикой», — указывает montana. gopher.

«Сколько смертей от передозировки вызвано тем, что люди не знают, что содержится в их лекарствах? Вероятно, 90+ %. Если бы только существовал какой-то волшебный способ, чтобы люди могли действительно знать, что именно они покупают. (вздох). Представьте себе, если бы лекарства имели этикетки и продавались надежными людьми. Почему мы никогда не читаем новости о том, что кто-то случайно выпил алкоголь с фентанилом?» — задает риторический вопрос anonymously.

Роберт Штерль. Аптека в Лауэнштайне. 1892

«Зачем кому-то, кто платит тысячи долларов за обучение в крупном университете, принимать случайные таблетки. С тем же успехом можно получить полный опыт обучения в дешевом колледже», — указывает malinois523.

«А может нам стоит перестать целовать в лобик этих студентов и пригрозить им исключением в случае употребления наркотиков», — предлагает improviseadaptovercome.

«А еще лучше звонить в полицию и сообщить об этом», — отвечает fiddyfiddy.

«Загадка: эти таблетки настолько смертельны, что люди умирают ежедневно, но некоторые штаты остановили тюремные казни, потому что не могут найти нужные препараты», — пишет Ephesians4_32.

Неизвестный автор. В аптеке. 1785-1786

«Кажется, что эта проблема решается сама собой, не так ли? Жаль, что в нашем руководстве больше нет взрослых людей», — отвечает tripacer123.

«Количество смертей при Байдене вызывает тревогу (Афганистан, Ковид, открытая граница, фентанил, контрабанда людей, высокий уровень убийств), и он только что добавил в свой список этого студента из штата Огайо», — негодует averagerealamerocan.

«Открытые границы Байденом — вот прямая причина распространения наркотиков. Семья покойного должна подать в суд на Байдена и всех демократов, которые голосуют за открытые границы», — советует DaWall.

«Просто скажите «нет» наркотикам. В конце концов, их введение не является приказом, как это было с вакциной от COVID», — подсказывает Pavane.

Как сообщало ИА REGNUM, власти американского штата Флорида бьют тревогу из-за распространения на улицах нового наркотика изотонитазена (ISO), признанного в 20−100 раз более опасным, чем фентанил. В начале марта генеральный прокурор Флориды Эшли Муди выпустила официальное предупреждение насчет ISO, а правоохранительные органы указали, что препарат, возможно, является причиной недавнего скачка количества смертей в результате передозировки.