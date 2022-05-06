Москва, 6 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Штурмовой авиацией российских ВКС уничтожено более 300 укронацистов и около 30 единиц техники и вооружения, сообщил вечером 6 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, поражены три склада боеприпасов.

Среди уничтоженного вооружения укронацистов — зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», обнаруженный на территории ДНР.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 военных объектов Украины.

Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков.