Москва, 6 мая, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза («Монстро») стал лидером по просмотрам на пиратских сайтах в апреле 2022 года. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика» 6 мая.

Скриншот YouTube Фильм «Бэтмен»

Точное количество просмотров не разглашается, однако, как сообщает источник, оно стало самым большим среди всех представленных на пиратских стримингах лент. Второе место заняла картина «Смерть на Ниле» Кеннета Браны («Тор»), премьера которого в России состоялась 9 февраля 2022 года.

Напомним, что релиз «Бэтмена» в России должен был состояться 2 марта 2022 года, однако из-за начавшейся спецоперации на Украине был отменён. Подобное событие сподвигло к организации нелегальных показов фильма в российских кинотеатрах в апреле 2022 года.