Москва, 6 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Репутация «Яндекса», а также кадровый состав компании пострадали из-за её новостного сервиса. Об этом пишет Meduza (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом): «Новости» — это репутационная ловушка, в которую попал «Яндекс». При этом руководство «Яндекса» придерживается политики «ни нашим, ни вашим», стараясь «взаимодействовать со всеми «башнями» Кремля одновременно и, несмотря на внутриполитическую ситуацию, развивать бизнес».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Издание утверждает, что критика в адрес сервиса «Яндекс. Новости» связана с тем, что через него формируется искажённая картина происходящего. Прежде всего, речь идёт о новостях на тему спецоперации ВС РФ на Украине. «Яндекс» предлагает интернет-пользователям «только лояльные Кремлю и отцензурированные медиа», «скрывая достоверные сведения о войне в Украине».

В результате именно «Яндекс. Новости» испортили репутацию всей компании, приведя «к массовому исходу топ-менеджеров из компании и подвел под санкции её генерального директора».

Отметим, что в статье упоминается существование негласного «белого списка», случайно обнаруженного действующим сотрудником «Яндекса» три года назад. В этот список, из которого формируется топ новостей, входили 15 СМИ.

Упоминаются в связи с этим РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс», «Известия», «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», РБК, «Газета. ру», RT и «Лента», а также ИА REGNUM, «Взгляд», «Независимая газета».

О том, что заголовки для новостных сюжетов на первой странице «Яндекс. Новостей», берутся только из ограниченного списка СМИ, компания «не афишировала». Об этом было известно, пишет издание, только сотрудники новостного сервиса. Однако бывшие сотрудники компании подтверждают это, причём утверждён список был «по согласованию с администрацией президента» РФ.

Утверждается, что впервые представители АП пришли в офис «Яндекса» летом 2008 года. Второй раз список СМИ для топа новостей на главной странице обсуждали в 2014 году. В 2016 году, когда был введён закон об агрегаторах, список «запустили» в работу.

Издание, комментируя продажу сервисных платформ «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен» компании VK, уточняет, что до 1 июля эти сервисы должны выйти из состава «Яндекса» и перейти в VK, когда сделка завершится, сотрудники сервисов получат по три ежемесячных оклада в качестве бонусов — если останутся.

Издание цитирует одного из топ-менеджеров «Яндекса»: «Мы живем в непонятной ситуации, в которой мы всеми силами пытаемся сохранить то, что было — а на нас давят с обеих сторон: если мы будем работать по правилам России, влетим всей компанией в список Штатов и Евросоюза. Если нет, российские власти перекроют нам кислород».

Источник, близкий к руководству «Яндекса», сообщает о разделении компании после завершения сделки: «Будет российский «Яндекс», который станет процветать в России, и будет международный «Яндекс» — другой бренд, другое название, просто построен выходцами из «Яндекса», скажем так».