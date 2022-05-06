Москва, , 20:31 — REGNUM Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) рассматривают поставки западного вооружения, как свои будущие трофеи. Об этом 6 мая заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР Цуканов М.В

По его словам, Запад и раньше отправлял своё вооружение на Украину. Однако киевскому режиму это не сильно помогало.

«Я анализирую сколько Польша может дать танков. Она их всегда давала. Толку никакого. Поэтому, когда поставки идут из стран Европы мы радуемся, что у нас будут трофеи, а не огорчаемся, что у противника появится новая техника. Мы говорим американским поставщикам: когда на Украину отправляете оружие, учитывайте наши пожелания», — иронично высказался Авидзба.

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