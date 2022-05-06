Москва, 6 мая 2022, 20:30 — REGNUM Крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России нанесли удары по военным объектам укронацистов, сообщил вечером 6 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Удары наносились по районам сосредоточения войск и по складу боеприпасов.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная», — сказал Конашенков.
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