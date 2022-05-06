Москва, 6 мая, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России нанесли удары по военным объектам укронацистов, сообщил вечером 6 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации

Удары наносились по районам сосредоточения войск и по складу боеприпасов.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная», — сказал Конашенков.