Ярославль, , 20:35 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев отчитался о своих доходах за 2021 год. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев Yarregion.ru

Всего за прошедший год чиновник заработал чуть больше 50 миллионов рублей. Основная часть дохода — это деньги, вырученные с продажи квартиры, полученной по наследству. Непосредственно заработная плата Михаила Евраева в 2021 году составила 3,4 миллиона рублей. Эти деньги он получил, работая в Федеральной антимонопольной службе и уже в должности врио губернатора Ярославской области.

Помимо этого, в собственности у врио три квартиры — одна в Санкт-Петербурге (площадью 72,5 квадратных метров) и ещё две в Москве (73,7 и 44,8 квадратных метров). Новая строка в декларации — арендованная в Ярославле квартира площадью в 56,6 квадратных метров. Также Михаил Евраев владеет двумя автомобилями марки «Фольксваген» — «Тигуан» и «Туарег» и двумя машиноместами.