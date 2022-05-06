Лондон, 6 мая, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Британский певец Yungblud (Доминик Харрисон) и американская певица Willow (Уиллоу Камиль Рейн Смит) опубликовали совместный сингл под названием Memories. Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 6 мая.

NME Yungblud

«Эта песня о том, чтобы отпустить прошлые травмы, которые вы, возможно, испытали, и высказать их миру. Есть что–то освобождающее в том, чтобы превратить болезненные воспоминания из вашего прошлого в уроки для вашего будущего — я хочу, чтобы люди выкрикивали эту песню, и это было катарсисом. Речь идет о том, чтобы собраться вместе и избавиться от боли, превратить ее в позитивную энергию и разделить бремя друг с другом», — описал композицию Yungblud. Также артисты дополнили трек тематическим видеоклипом, режиссёром которого стал Колин Тилли.

Напомним, что Yungblud начал музыкальную деятельность в 2017 году и к настоящему времени успел выпустить два студийных альбома и два мини-альбома. Песня Memories стала дебютным сотрудничеством певца с Willow.