Курган, , 20:15 — REGNUM В Курганской области 6 мая 2022 года объявили режим ЧС по всему региону. Об Этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, режим ЧС был введён в Курганской области 28 апреля в Варгашинском, Макушинском, Петуховском, Белозерском, Кетовском районах и городе Кургане. Затем 5 мая в трёх районах отменён. Но 6 мая погодные условия изменились. Режим ЧС сейчас объявлен по всему региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Курганскую область прибыли ещё 100 парашютистов-десантников из центров Авиалесоохраны Республик Коми и Карелии. Сейчас в ликвидации природных пожаров задействованы уже 1200 человек различных федеральных, региональных, муниципальных служб.

Читайте ранее в этом сюжете: На ликвидацию пожаров в Курган прилетели десантники из Коми и Карелии