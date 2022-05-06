Майкоп, 6 мая, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В горах Адыгее завершилась благополучно операция по спасению группы туристов из 17 человек, которые оказались отрезанными от мира разлившейся рекой. В настоящее время все эвакуированы, медпомощь никому не понадобилась. Туристов вывезли из опасного места на грузовом автомобиле повышенной проходимости. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Mchs.gov.ru Паводок

«В Майкопском районе группа туристов из 17 человек, возвращавшихся с горы Большой Тхач, оказались отрезаны от берега рекой Сахрай. Река, которую в обычное время было возможно перейти вброд, поднялась из-за продолжительных дождей», — сообщили подробности в спасательном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мостовском районе Краснодарского края 6 мая из-за подъёма уровня воды в реке была заблокирована группа туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Отрезанными от мира оказались 75 человек, в том числе 60 детей от пяти до 17 лет. Спасатели долгое время не могли добраться до туристов из-за высокого уровня воды. К обеду 6 мая туристов на автомашинах высокой проходимости смогли перевезти из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской.

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