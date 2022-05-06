Ижевск, 6 мая, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Руководителе Агентства по туризму Удмуртии назначена Юлия Бадаш. Соответствующее постановление подписал глава республики Александр Бречалов.

Orenburg-gov.ru Назначение

В документе указано, что Бадаш будет возглавлять агентство в течение года — с 5 мая 2022 года по 4 мая 2023 года.

Ранее Бадаш занимала должность замдиректора АНО «Корпорация развития Удмуртии».

ИА REGNUM напоминает, о создании Агентства по туризму в Удмуртии было заявлено в ноябре 2021 года. В январе текущего года стартовал отбор кандидатов на пост главы агентства. В марте стало известно, что победителем конкурса стала Юлия Бадаш.