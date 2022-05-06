Бишкек, , 19:54 — REGNUM Мэр столицы Киргизии Эмилбек Абдыкадыров подписал постановление о расширении полномочий руководителей всех четырёх районов города. Об этом сообщили в муниципалитете Бишкека сегодня, 6 мая.

Бишкек Vmenkov

Им передали функции заказчика по выполнению работ и оказанию услуг в сфере текущего содержания и ремонта наружного освещения, ирригационных систем, автомобильных дорог, санитарной очистки, благоустройства, озеленения муниципальных территорий, вывоза твердых бытовых отходов.

В мэрии такое решение объяснили необходимостью усилить полномочия районных администраций и желанием повысить эффективности контроля за выполнением муниципального заказа.

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