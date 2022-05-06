Ереван, 6 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Свержение режима Никола Пашиняна может вызвать нестабильность в Армении, что повлечёт существенные трудности в карабахском конфликте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Стоит отметить, что у оппозиции, как и у правительства, также есть свои недостатки и ошибки. Во-первых, это отсутствие чёткой программы действий после смены власти, которая бы была представлена общественности. Самый главный вопрос: будет ли продолжен текущий курс по урегулированию карабахского конфликта? Другие вопросы тоже не менее важны. Во-вторых, это отсутствие ясного понимания, какие именно силы придут к власти. Сегодня, учитывая сложившиеся вызовы, любая внутриполитическая нестабильность в Армении чревата большими рисками. В случае, если новая власть будет коалиционной, состоящей из различных политических сил, это создаст дополнительные трудности для ведения внешней политики, в частности, по карабахскому вопросу. Что касается временного правительства, то есть большие сомнения, что с таким правительством внешние игроки будут о чем-то договариваться. Арман Гукасян

Напомним, что в Армении уже больше двух недель идут демонстрации оппозиции, требующей ухода в отставку правительства Никола Пашиняна.