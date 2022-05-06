Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM В дорожной аварии с участием двух маршрутных такси на улице Типанова в Московском районе Петербурга, помимо взрослых, пострадали трое детей, самому младшему из которых шесть лет, сообщил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

ДТП с маршрутками в Петербурге, 6 мая 2022 года Прокуратура СПб

Напомним, ДТП произошло около 16:50 мск на улице Типанова около дома 29. По неустановленной причине столкнулись две маршрутки, в результате чего пострадало 12 человек, в том числе дети.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

«Ход и результаты проведения административного расследования находятся на контроле в надзорном ведомстве», — рассказали в прокуратуре.

Как уточнил ИА REGNUM источник, среди пострадавших трое несовершеннолетних: девочка шести лет, мальчик 13 лет и девушка 17 лет. В комитете по здравоохранению Петербурга уточнили, что все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы: четыре человека — в Городскую больницу 26, четыре человека — в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, двое - в Первую детскую больницу и один - в больницу им. К. А. Раухфуса.

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