Джалал-Абад, Киргизия, , 19:52 — REGNUM Селевые потоки, возникшие из-за обильных дождей, затопили 830 домохозяйств в Джалал-Абадской области Киргизии, передаёт госагентство «Кабар» сегодня, 6 мая.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также стало известно о том, что по этой же причине в Сузакском районе пострадали 185 гектаров пахотных земель.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют 211 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, 185 военнослужащих, 862 местных жителя, 429 частных и муниципальных работников.

Также задействованы 64 единицы спецтехники и 30 мотопомпы для откачки паводковых вод.