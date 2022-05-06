Джалал-Абад, Киргизия, 6 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Селевые потоки, возникшие из-за обильных дождей, затопили 830 домохозяйств в Джалал-Абадской области Киргизии, передаёт госагентство «Кабар» сегодня, 6 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Также стало известно о том, что по этой же причине в Сузакском районе пострадали 185 гектаров пахотных земель.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют 211 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, 185 военнослужащих, 862 местных жителя, 429 частных и муниципальных работников.

Также задействованы 64 единицы спецтехники и 30 мотопомпы для откачки паводковых вод.