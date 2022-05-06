Нальчик, 6 мая, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии передали награды родным военнослужащих, погибших при исполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 14 бойцов из республики орденами Мужества за проявленный героизм и верность воинскому долгу.

Mil.ru Орден Мужества

Наград удостоены старший прапорщик Рамазан Биттиров, ефрейтор Андрей Вайберт, ефрейтор Анзор Жиляев, рядовой Астемир Куашев, младший сержант Азамат Кумышев, сержант Тауби Кучменов, младший сержант Александр Назаров, сержант Мурат Оразаев, подполковник Дмитрий Орехов, прапорщик Альберт Паунежев, капитан Аслан Паунежев, старший сержант Раджа Пшихачев, прапорщик Билял Слонов, рядовой Амир Шибзухов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с родными погибших военнослужащих и передал им государственные награды. Он выразил соболезнование семьям погибших и отметил, что все они «с честью выполнили свой воинский долг, отдали жизни, бесстрашно защищая Родину».