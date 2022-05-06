Йошкар-Ола, 6 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. С начала текущего эпидсезона в Марий Эл за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратился 41 человек, в том числе 25 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Scott Bauer Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза

При этом 25 случаев присасывания клещей, из них 14 среди детей, зарегистрированы только за последнюю неделю. Нападения клещей регистрировались в Йошкар-Оле, Волжске, Горномарийском, Килемарском, Куженерском, Медведевском, Моркинском, Оршанском и Юринском районах.

Около 29,3% укусов наблюдались в лесах и лесных массивах вблизи населенных пунктов, в 29,3% — в черте населенных пунктов, 12,2% укусов клещей произошли в парках и скверах, 7,3% — в садоводческих товариществах, 2,4% - на кладбищах, 19,5% - за пределами региона.

Случаи заболевания клещевыми инфекциями в Марий Эл не зафиксированы. По состоянию на 4 мая, в республике привиты от клещевого энцефалита 847 жителей.

ИА REGNUM напоминает, в больницы Татарии с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей обратились 398 человек, что в 3,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года и в 1,8 раз выше среднемноголетнего уровня.

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