Москва, , 22:04 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров объяснил, зачем выпустил совместную песню с певицей Анной Asti (Анна Дзюба). Об этом пишет издание StarHit 6 мая.

Филипп Киркоров Okras

«Мне всегда нравилась Аня, но она была занята, у нее был другой рулевой — Артик. Когда она стала свободной, случился декабрьский вечер, когда мы остались вдвоем у камина в моем доме… Мне хорошо живется с Аней творчески, мы сейчас начинаем совместную жизнь на сцене, у нас есть ребенок, которого мы очень любим», — заявил исполнитель. К слову, ранее Анна Asti признавалась в том, что именно Киркоров сумел вытащить её из депрессии после ухода из коллектива Artik & Asti.

Ранее стало известно, сколько денег Филипп Киркоров потратил на празднование своего 55-летия. Так, организация торжества обошлась певцу в $555 тыс.

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