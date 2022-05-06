Москва, , 19:44 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 22 по 29 апреля в среднем не изменилась и составила 50,74 рубля, как и в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот период снизилась в среднем на пять копеек и достигла 54,49 рубля за литр.

По состоянию на 29 апреля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,35 рубля, марки Аи-95 — 51,41 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,21 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 16 российских регионах. Наиболее заметно он подешевел в Сахалинской области — на 0,7%.

Рост цен зафиксирован в Самарской области — на 0,3%, Марий Эл, Камчатском и Приморском краях и Оренбургской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

Как передавало ИА REGNUM, Росстат фиксировал снижение цен на бензин в России на протяжении последних семи недель.