Ереван, , 20:54 — REGNUM Премьер Армении Никол Пашинян допускает те же самые ошибки, которые допускали его политические предшественники и которые существенно ослабляют его позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Учитывая, что протесты продолжались более одной недели, а количество их участников не превышало пару тысяч человек, организаторы решили применить те же технологии, которые в свое время применил Пашинян при свержении тогдашних властей. Оппозиция применяет децентрализованную и сетевую технологию. Повторяются точь-в-точь те же действия и схемы, которые применялись в 2018 году. За последние несколько дней акции масштабируются, а количество участников растет. Уже 18-й день акций, однако пока критической массы на улицах мы не видим, но полиция способствует своими действиями, чтобы люди все больше выходили на протесты. Полиция применяет несоразмерную силу и действует крайне жестко. Интересно, что Пашинян, который также посредством улицы пришел к власти после того, как полиция стала жестко разгонять протесты, сегодня допускает те же ошибки, что и прошлые власти. Ближайшие дни станут решающими, и я думаю, что сейчас мы наблюдаем за реальной войной нервов. Важно, кто именно первым проявит слабость: власть или оппозиция.

Арман Гукасян