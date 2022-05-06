Ижевск, 6 мая, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Удмуртия в апреле текущего года направила в Китай 214,54 тонны рапсового масла. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Www.bryanskobl.ru Уборка рапса

Специалисты управления осмотрели отправляемую продукцию в полном объеме. По результатам экспертизы карантинных вредных организмов не выявлено. Проведено исследование с целью обнаружения в продукции ГМО (генно-модифицированных организмов).

Выдано 10 фитосанитарных сертификатов на рапсовой масло в соответствии с требованиями страны-импортера.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года Удмуртия экспортировала в Белоруссию и Казахстан 310 тонн комбикормов для сельскохозяйственных животных.

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