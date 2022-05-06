Москва, 6 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Четыре человека исключены из реестра иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщили 6 мая в Минюсте РФ.

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Из списка Минюст исключил Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

Отмечается, что это решение министерство приняло «на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».