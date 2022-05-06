6 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Система быстрых платежей (СБП) с начала ее работы в 2019 году стабильно растет. Наибольшие обороты она стала набирать во время пандемии, а сейчас на фоне санкций в отношении России и вовсе, можно сказать, «подставила плечо». Хотя и здесь есть свои нюансы, но тем не менее в будущем, как говорят эксперты, СБП вполне может стать аналогом Аpple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Галина Смирнова, , 21:53 — REGNUM Как и подтверждает Банк России в своем сообщении, возможность оплаты товаров и услуг через СБП появилась еще осенью 2019 года, но активность пользователей стала проявляться во II квартале 2020 года. Объем операций в СБП с начала её запуска превысил 8 трлн рублей, при этом более четверти этого объема пришлось на первые три месяца этого года. А именно — по итогам I квартала этого года в системе было совершено 436 млн операций более чем на 2,4 трлн рублей. Причем, как следует из выводов Центробанка, сервис все больше становится частью «повседневной жизни россиян».

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самая популярная операция в СБП — переводы. Средняя сумма перевода в I квартале 2022 года составила 5,6 тыс. рублей. За последние два года она уменьшилась почти в 1,5 раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов», — сообщает Банк России.

С начала этого года стали набирать обороты расчеты через СБП за товары и услуги: за I квартал года более 6 млн граждан оплатили через СБП порядка 16 млн покупок почти на 63 млрд рублей, количество точек, внедривших такую возможность, выросло более чем в 4,5 раза, основная масса которых (90%), малые и средние предприятия. Сегодня к СБП, по данным регулятора, подключено уже 210 банков. Причем спрос на услуги системы, как сообщает портал «Банки ру» со ссылкой на опрошенных изданием «Ведомости» экспертов, будет расти. Повышение спроса ожидают банки ВТБ, «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «МТС Банк», «Почта Банк», «Уралсиб», «Русский Стандарт», «Абсолют» и «Зенит».

Так, сообщается, что в общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП приближается к 70%. Количество и объем переводов в I квартале этого года выросли на 10% по сравнению с IV кварталом 2021 года. В банке «Открытие» с февраля по апрель 2022 года переводы через СБП выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля СБП в общем объеме переводов превысила 90%. В банке «Абсолют» в сегменте переводов доля СБП составляет практически 80—85%. В «Промсвязьбанке» продажи товаров и услуг через СБП увеличились в I квартале этого года более чем на 40%. Как отметил представитель данной организации, это связано с популяризацией системы и госпрограммы компенсации комиссий для предприятий.

«Промсвязьбанк» в Москве (сс) Alexdc26

Напомним, в июле прошлого года «Российская газета» сообщала, что правительство приняло решение выделить средства для возмещения малому и среднему бизнесу комиссии за использование СБП. Благодаря быстрым платежам, как пояснял на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников, деньги от продаж будут поступать напрямую на счета предпринимателей, а комиссия за услуги, установленная Банком России, составит не более 0,7% от суммы проданного товара или услуги. Указывалось, что Минэкономразвития ежемесячно будет предоставлять субсидию банкам для компенсации уплаченной предпринимателями комиссии. В течение 20 дней ведомство будет проверять поступившую информацию и проводить переводы банкам. У кредитных организаций будет пять рабочих дней на дальнейшее перечисление субсидии предпринимателям.

Представитель «Промсвязьбанка» Александр Чернощекин пояснял тогда изданию, что банк «поддерживает инициативу обнуления комиссии по СБП для бизнеса и ожидает, что эта мера позволит увеличить обороты бизнеса в СБП втрое», а вице-президент, директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин говорил, что в условиях пандемии многим предпринимателям по-прежнему нужна поддержка, какой является новая мера правительства. Кроме того, по словам Дынина, «такая мера может значительно повысить интерес бизнеса к системе быстрых платежей».

Банк «Открытие» Well-liked

Напомним также, что 2 марта этого года на заседании правительства было принято решение о выделении 500 млн рублей на продление программы компенсации расходов бизнеса по использованию СБП.

«Важно, что отечественная система быстрых платежей — это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт», — цитировало Минэкономразвития в своем пресс-релизе слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Часть средств, как сообщалось, будет направлена на компенсацию субъектам МСП уплаченной ими комиссии в декабре — 27 млн руб., остальное — на дальнейшую реализацию программы до 1 июля 2022 года. Программа компенсации МСП комиссии, уплаченной за использование СБП, была запущена 1 июля 2021 года по поручению президента РФ. За пять месяцев реализации программы в прошлом, 2021 году возмещение комиссии на общую сумму 59,2 млн рублей получили более 35,6 тысячи торгово-сервисных предприятий. В прошлом году, как говорится на сайте Минэкономразвития, программа по компенсации комиссии за платежи в СБП оказала дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере торговли, бытовых услуг, ремонта автомобилей, образования и пр., которые в наибольшей степени пострадали от ковидных ограничений.

Закрытые заведения Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Возможность бесплатно пользоваться системой быстрых платежей Банка России как альтернатива дорогостоящему банковскому эквайрингу продолжит служить подспорьем для российской торговли и сервисных предприятий в условиях нарастающего внешнеэкономического давления», — говорилось в пресс-релизе ведомства.

Возвращаясь же к мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, отметим, что, по мнению представителей ВТБ, с учетом того, что многие российские банковские приложения оказались недоступны в зарубежных магазинах приложений, общее количество платежей и переводов может снизиться. Но запуск сервиса подписок через СБП, развитие «СБПэй» и увеличение бонусов программ лояльности со стороны торговых точек могут существенно нарастить долю клиентов, которые будут выбирать в качестве инструмента именно СБП.

В «Промсвязьбанке» полагают, что число пользователей СБП может к концу года вырасти в 1,5 раза, а объемы переводов — более чем вдвое. В «ТС Банке» также прогнозы позитивны. А вот по мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, потенциал по переводам через СБП уже достигнут и на сильный рост популярности системы, по его словам, рассчитывать не стоит. Доля СБП в общем количестве и объеме переводов к концу мая, по его оценкам, может вырасти до 15—17%. Но в будущем СБП может стать аналогом Аpple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Тогда к концу II квартала можно прогнозировать рост показателей.