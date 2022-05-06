Москва, , 19:30 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 22 по 29 апреля выросли в среднем на 0,21% после роста на 0,25% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала апреля, согласно оценке ведомства, достигла 1,46%, а с начала текущего года — 11,56%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали маргарин — на 2,7%, шоколадные конфеты — на 1,8%, баранина — на 1,6%, рис — на 1,2%, печенье и черный чай – на 1,1%, пшеничная мука – на 0,8%, соль и макаронные изделия – на 0,7%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, сливочное масло, гречневая крупа и вермишель – на 0,6%, подсолнечное масло и творог – на 0,5%, говядина, пастеризованное молоко, сыры, ржаной хлеб , пшено – на 0,4%, рыбу мороженая рыба – на 0,3%, вареные колбасы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сметана и водка – на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 2,4%, сахар-песок — на 0,9%, мясо кур — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%. В том числе картофель подорожал на 2,1%, яблоки — на 1,7%, огурцы — на 1,1%, помидоры — на 1%, бананы — на 0,6%, морковь – на 0,1%. В то же время цены белокачанная капуста стала дешевле на 3,7%, репчатый лук – на 1,8%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на на 2,3%, сухие корма для домашних животных — на 1,9%, хозяйственное мыло — на 1,8%, женские гигиенические прокладки — на 1,4%, туалетное мыло и стиральные порошки — на 1,3%, зубные пасты — на 1,1%, туалетная бумага — на 0,8%, зубные щетки, пеленки для новорожденных — на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.