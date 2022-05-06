Москва, 6 мая, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Российский певец Александр Розенбаум выступил с критикой представителей российского шоу-бизнеса. Об этом пишет издание «‎Федеральное агенство новостей»‎ 6 мая.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Александр Розенбаум

«У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь ерунду. Это же цирк! И в этом цирке мы живем! Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга», — признался музыкант. Также Розенбаум заявил, что многие артисты склонны к лицемерию и исключительно зарабатывают на поклонниках, а не «дарят искусство»‎.

Напомним, что Александр Розенбаум начал музыкальную деятельность в 1980-х годах. С того момента успел записать более 750 песен и выпустить 30 альбомов.