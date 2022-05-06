Магнитогорск, Челябинская область, , 19:25 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области на улице обнаружили несколько пакетов с мёртвыми собакой и кошками. Об этом пишут СМИ.

Кошки Фонд «Рэй»

По информации издания «Первое областное», на пустыре недалеко от жилого массива нашли трупы собаки и 16 кошек. Информация о находке распространилась в соцсетях и вызвала бурю негодования.

Полиция провела проверку. Было установлено, что тела выбросила организация, которая занимается эвтаназией и кремацией животных.

Материалы проверки уже переданы в управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.