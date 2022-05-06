Ханты-Мансийск, 6 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Доходы губернатора ХМАО Натальи Комаровой в 2021 году составили 6,2 млн рублей. Это на 300 тысяч рублей больше, чем в 2020 году, следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Admhmao.ru Наталья Комарова

Причём 387,2 тыс. рублей в доходах главы Югры составила пенсия. Имущество губернатора осталось прежним: квартира площадью 186,2 кв. м, одно машино-место площадью в 12,7 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 26,4 млн рублей.