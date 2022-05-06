Москва, , 19:19 — REGNUM На авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские оккупанты несут большие потери. Об этом 6 мая заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, поставки западного вооружения также не помогут украинским карателям. Тем временем киевский режим использует собственных солдат, как «пушечное мясо», нисколько не интересуясь большим количеством своих убитых и раненых боевиков.

«Людей на заклание отправляют. У них очень печально дела идут. А мы выполняем все поставленные задачи. Пока сидим в позиционной борьбе», — сказал Авидзба.

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