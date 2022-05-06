Москва, 6 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. На авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские оккупанты несут большие потери. Об этом 6 мая заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

По его словам, поставки западного вооружения также не помогут украинским карателям. Тем временем киевский режим использует собственных солдат, как «пушечное мясо», нисколько не интересуясь большим количеством своих убитых и раненых боевиков.

«Людей на заклание отправляют. У них очень печально дела идут. А мы выполняем все поставленные задачи. Пока сидим в позиционной борьбе», — сказал Авидзба.