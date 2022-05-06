Бухарест, 6 мая, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Генеральная инспекция румынской полиции объявила тендер на закупку транспортных средств на общую сумму в 307,6 млн леев ($66 млн). Об этом 6 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По данным МВД Румынии, реализация новой программы призвана «коренным образом модернизировать автопарк правоохранительных структур».

Предполагается, что в ближайшее время в рамках тендера будут приобретены патрульные внедорожники, передвижные судебно-медицинские лаборатории, микроавтобусы и мотоциклы.

Крайний срок приема соответствующий предложений — 7 июня текущего года.