Ла-Пас, , 19:17 — REGNUM В Боливии потерпел катастрофу вертолёт с 500 килограммами кокаина на борту, сообщает 6 мая газета Pagina Siete.

Девочки с альпакой на холме острова Солнца. Боливия Елена Хованская © ИА REGNUM

Винтокрылая машина упала на территории департамента Санта-Крус.

«Вертолет упал в районе Сан-Игнасио-де-Веласко департамента Санта-Крус, на борту было 500 кг кокаина. Пунктом назначения, вероятно, была Бразилия», — утверждает издание.

На борту вертолёта было двое членов экипажа. Они получили травмы и были доставлены в больницу. Позже их арестовали по решению генпрокуратуры Боливии.

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