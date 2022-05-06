В Боливии разбился вертолёт, загруженный полутонной наркотиков
Ла-Пас, 6 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Боливии потерпел катастрофу вертолёт с 500 килограммами кокаина на борту, сообщает 6 мая газета Pagina Siete.
Елена Хованская ИА REGNUM
Девочки с альпакой на холме острова Солнца. Боливия
Винтокрылая машина упала на территории департамента Санта-Крус.
«Вертолет упал в районе Сан-Игнасио-де-Веласко департамента Санта-Крус, на борту было 500 кг кокаина. Пунктом назначения, вероятно, была Бразилия», — утверждает издание.
На борту вертолёта было двое членов экипажа. Они получили травмы и были доставлены в больницу. Позже их арестовали по решению генпрокуратуры Боливии.