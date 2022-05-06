Аша, Челябинская область, , 19:16 — REGNUM В Аше Челябинской области местного жителя будут судить за нападение на сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде Pixabay.com

Ему вменяют применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. Преступление было совершено 27 марта. Полицейские остановили автомобиль, но гражданин нанёс им несколько ударов по рукам, ногам и голове, при этом он публично их оскорблял.

Также водитель оказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Уголовное дело направлено в Ашинский горсуд.