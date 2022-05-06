Йошкар-Ола, 6 мая, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Марий Эл приняла эстафету международной акции «Сад памяти» от Нижегородской области. Об этом сообщил глава республики Александр Евстифеев в своем telegram-канале.

«Сад памяти» в Марий Эл

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны республика отправила на фронт более 140 тыс. бойцов, каждый второй из них не вернулся домой. Погибли на полях сражений или пропали без вести около 74 тыс. уроженцев региона.

В тылу на территории Марий Эл во всю мощь работали заводы военной промышленности, предприятия региона помогали обеспечивать армию всем необходимым.

Кроме того, десятки тысяч жителей республики приняли участие в строительстве Волжского оборонительного рубежа, для предотвращения наступления противника в крупных промышленных центрах Поволжья и Урала.

Марий Эл передает эстафету акции Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в рамках акции высадили 15-миллионное дерево проекта — им стала ива. «Сад памяти» в Нижнем Новгороде разбили в парке Станкозавода.