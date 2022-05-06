Мехико, , 20:53 — REGNUM В Мексике произошло уже девятое с начала 2022 года убийство сотрудника СМИ, сообщает 6 мая Reuters.

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Тело колумниста El Debate Луиса Энрике Рамиреса было найдено на обочине дороги в черном мешке, сообщили в его издательстве.

Отмечается, что за свою 40-летнюю карьеру Рамирес поработал в крупнейших газетах страны.

При этом ранее он подвергался нападкам и предупреждал о страхе быть убитым.

«Я действительно чувствую надвигающуюся опасность, потому что существует схема [убийств], в которую я вписываюсь», — рассказал Рамирес в интервью местным СМИ несколько лет назад.

Напомним, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что каждые 15 дней правительство страны будет докладывать гражданам об убийствах журналистов, активистов, женщин, а также о нарушениях прав человека.

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