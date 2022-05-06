Вашингтон, , 19:07 — REGNUM В рамках новой редакции стратегии национальной обороны США продолжают считать своим главным стратегическим соперником Китай, заявила 6 мая первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на конференции президентского фонда имени Рональда Рейгана.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, Китай остаётся основным вызовом даже на фоне «российской угрозы» в Европе.

«Наша стратегия национальной обороны в полной мере учитывает угрозу со стороны России в Европе и за её пределами, но… Китай является наиболее серьёзным стратегическим соперником и основным вызовом», — сказала Хикс.

Как сообщало ИА REGNUM, градус военного напряжения между США и Китаем продолжает нарастать вокруг вопроса Тайваня.

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