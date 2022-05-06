Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Палата представителей США поднимает минимальную годовую зарплату своим сотрудникам на фоне публикации отчета, выявившего, что 12% сотрудников Конгресса не зарабатывают и прожиточного минимума, сообщает 6 мая Reuters.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Палата представителей впервые в истории установит минимальную годовую зарплату в $45 тысяч, заявила спикер палаты Ненси Пелоси. Сотрудники государственного органа начнут получать новую зарплату начиная с сентября.

Напомним, что в начале 2022 года некоммерческая организация Issue One опубликовала доклад, согласно которому каждый восьмой сотрудник Конгресса в Вашингтоне не получает прожиточного минимума.

Аналитики сравнили зарплаты сотрудников Конгресса с прожиточным минимумом в Вашингтоне, который, согласно данным Массачусетского технологического института, составляет $42 610 на одного взрослого без детей.