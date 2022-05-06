Ижевск, , 19:01 — REGNUM За январь–апрель в Ижевске произошел 241 случай мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по которым возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба составила 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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С начала текущего года в Ижевске зарегистрировали 149 случаев мошенничества, которые произошли под предлогом купли-продажи через сайты бесплатных объявлений или соцсети. 20 преступлений совершены путем взлома аккаунтов друзей в социальных сетях под предлогом получения средств в долг.

43 случая мошенничества связаны с сайтами поиска попутчиков, бронирования жилья, билетов на концерты и в театры, под предлогом оказания интимных услуг или при попытке получить компенсацию за приобретенные ранее товары.

Как сообщало ИА REGNUM, лжесотрудники Центробанка и Генпрокуратуры выманили у свердловчанки 700 тысяч рублей. Злоумышленники в течение четырёх месяцев вели беседы с пенсионеркой.

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