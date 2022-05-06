Москва, 6 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Лобовая атака боевиков киевского режима на Донецк будет выгодна Донецкой Народной Республике с военной точки зрения. Об этом 6 мая заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Комментируя подобные заявления отдельных украинских политиков, ополченец с иронией заявил, что такое развитие событий поставит вооруженных киевских оккупантов в уязвимое положение и приведёт к большим потерям их личного состава и военной техники.

«Языком они всегда сильны, я даже помню это с боев в аэропорту. Их там уничтожали, а они говорили, что продвигаются. Это громкие заявления, чтобы спонсор им больше выделял. Попытку они могу сделать, но это будет их последняя попытка. Мы на это и надеемся. Мы то 8 лет не отдыхали, а готовились к обороне. Так проще всего будет их разгромить. Но они на такие действия не пойдут, потому что они тоже анализируют», — сказал Авидзба.