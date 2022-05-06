Москва, 6 мая 2022, 18:57 — REGNUM В Александровском саду в Москве стартовал автопробег акции «Огонь памяти». Она проводится традиционно накануне Дня Победы. В этом году с автопробегом участники акции доставят лампады с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата», ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах.
В торжественной церемонии взятия огня и возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, член центрального штаба «Народного фронта», ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, член центрального штаба «Народного фронта», первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондарашов и другие.
Представители «Народного фронта», движения «Здоровое Отечество» и других общественных организаций примут участие во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны в ЛНР и ДНР, открытии отреставрированных памятников, зажжении огней памяти от огня, взятого у мемориала «Могила Неизвестного Солдата».
Частицы Вечного огня будут доставлены военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Это сделают сестры-волонтеры Екатерина и Валентина Корниенко.
Автоколонна сделала круг по Садовому кольцу и разделилась по направлениям: Москва — Тула — Волгоград - Новороссийск - Керчь - Севастополь, Москва - Санкт-Петербург - Мурманск, Москва - Смоленск.
«Огонь памяти» охватит 17 регионов, участие примут около трех тысяч человек.
С 6 по 8 мая сотни зажженных лампад представители «Народного фронта» доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Таджикистан.