Москва, , 18:57 — REGNUM В Александровском саду в Москве стартовал автопробег акции «Огонь памяти». Она проводится традиционно накануне Дня Победы. В этом году с автопробегом участники акции доставят лампады с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата», ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах.

Вечный огонь Глеб Кашкин, ИА REGNUM

В торжественной церемонии взятия огня и возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, член центрального штаба «Народного фронта», ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, член центрального штаба «Народного фронта», первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондарашов и другие.

«Сегодня церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата по-своему уникальна. Частицы Вечного огня из Александровского сада отправляются в российские регионы, 12 стран и самое главное — в Донецк и Луганск. Это еще раз подчеркивает, что у нас общая история, общая Великая Отечественная война, общие деды, которые воевали плечом к плечу за наше будущее. Исторически справедливо, что сегодня огонь отправится в Донецк и Луганск и будет зажжен в огнях памяти, не горевших долгое время. Мы свою общую память никогда не забудем», — отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов .

Представители «Народного фронта», движения «Здоровое Отечество» и других общественных организаций примут участие во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны в ЛНР и ДНР, открытии отреставрированных памятников, зажжении огней памяти от огня, взятого у мемориала «Могила Неизвестного Солдата».

Частицы Вечного огня будут доставлены военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Это сделают сестры-волонтеры Екатерина и Валентина Корниенко.

«Мы собираем гуманитарную помощь в основном для военных. Чувствуем колоссальную поддержку россиян, она дает нам силы бывать в том числе на передовой. Мы как бы проводники помощи, люди через нас помогают. Спасибо России, что пришли», — рассказали девушки.

Автоколонна сделала круг по Садовому кольцу и разделилась по направлениям: Москва — Тула — Волгоград - Новороссийск - Керчь - Севастополь, Москва - Санкт-Петербург - Мурманск, Москва - Смоленск.

«Огонь памяти» охватит 17 регионов, участие примут около трех тысяч человек.

«Мы в шестой раз организуем автопробег, с каждым годом он наращивает обороты и в этом году впервые вышел на международный уровень», — сообщил журналистам организатор общественного движения «Огонь памяти» Сергей Игнатьев .

С 6 по 8 мая сотни зажженных лампад представители «Народного фронта» доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Таджикистан.