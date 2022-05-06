Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Российские власти сделали все, чтобы отечественные IT-специалисты остались в стране, даже имея предложения из других стран, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС. Ранее юристы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина опубликовали законопроект, который, по их мнению, позволил бы закрепить право России на безопасность в области интернет-технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Люди, уезжающие из России в недружественные страны, должны понимать, что их буквально заставят отречься от своей родины, считает Вячеслав Володин. По его словам, показателен пример с оперной певицей Анной Нетребко: вначале она осудила спецоперацию, а потом у нее потребовали делать и другие политические заявления, увязывая их с концертами.

Любые разговоры о «неправильности» действий российских военных, убежден спикер парламента, являются предательством. Он напомнил, что именно ВС РФ прямо сейчас занимается обеспечением безопасности всех граждан страны, в том числе тех, кто их критикует.

Одной из наиболее важных сфер в жизнедеятельности любого современного государства остаются интернет-технологии. Российские власти ввели беспрецедентные меры поддержки IT-специалистов и компаний, чтобы в этот трудный для РФ период они не уезжали за границу.

«Что касается айтишников, государство сделало всё для того, чтобы создать условия для представителей этой профессии, чтобы они остались в стране. (…) Предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Если брать страховые отчисления, они снижены до 7,6% (до этого было 14%, а все платят 30%). Если говорить о конкретном человеке, отсрочка от призыва (…). Это льготная ипотека в 5% (а у нас с вами обычная льготная ставка на новостройки — 9%). Это конкретные меры», — отметил Володин.

IT-сфера входит в область стратегических интересов России, поэтому ее необходимо защищать, считают юристы Евгения Пригожина. Для этого они предложили проект закона «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Один из авторов инициативы, юрист Игорь Елисеев пояснил в своем Telegram-канале, что выезд профильных специалистов за пределы РФ должен фиксироваться органами госбезопасности.

«В рамках закона считаем правильным установить порядок дополнительного декларирования IT-специалистами выезда за границу и согласования с органами государственной безопасности РФ трудоустройства в иностранные компании, с целью проверки нахождения их в списках экстремистских организаций, а также в государственные органы стран, включенных в список недружественных», — сказано в сообщении юриста.

Проект федерального закона предполагает, что при заключении трудового договора с компанией или частным лицом из недружественных стран, гражданин РФ обязан направить соответствующее уведомление в ФСБ и ФНС.

Кроме того, при выезде в недружественные государства, специалист из области IT обязан предоставить документ, подтверждающий, что он направил уведомление в Погранслужбу ФСБ не позднее, чем за 30 дней до даты отъезда.

Если специалист собирается выехать из России с целью трудоустройства в иностранной компании из недружественного государства, ему необходимо получить разрешение от ФСБ. Соответствующий документ будут выдавать после проверки указанной компании-работодателя на предмет причастности к террористической или экстремистской деятельности.