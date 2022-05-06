Москва, 6 мая, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В РФ за время пандемии и вызванной ею изоляции резко выросла лояльность населения к проживанию в собственном доме за городом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, комментируя данные о росте в РФ спроса на земельные участки.

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«Развивающаяся ипотека на приобретение земельного участка даже без строительства дома, меры господдержки, льготные программы, механизм эскроу-счетов, либерализация законодательства в сфере ограничений на строительство домов на определенных видах земель в ближайшие годы поддержат высокий спрос на загородную недвижимость, — сказала Степанова. — А в условиях роста цен на недвижимость, высоких ожиданий инфляции и снижения платежеспособности жители, заинтересованные в загородной недвижимости, пытаются успеть «запрыгнуть в последний вагон» и приобрести хотя бы участок, раз финансово не могут в данный момент позволить покупку или строительство загородного дома».

Кроме того, Степанова подчеркнула, что за время изоляции в пандемию и распространения удаленной работы лояльность граждан к проживанию в собственном доме за городом выросла.

«В условиях высокой инфляции и стремления граждан сохранить сбережения вслед за возросшим спросом продолжат расти и цены земельных участков», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в России останется высоким спрос на загородное жилье.