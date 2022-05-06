Москва, 6 мая, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Для того, чтобы использовать криптовалюты в качестве инструмента обхода санкций, России не обойтись без посредников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так она прокомментировала выводы экспертов агентства Moody’s, которые полагают, что РФ не смогла бы воспользоваться криптовалютами для борьбы с санкциями.

David McBee Криптовалюта

«Криптовалюты при принятии соответствующих поправок к законодательству можно использовать как средство расчётов с некоторыми иностранными контрагентами в странах, где уже легализована возможность платежей в криптовалютах. Например, в Канаде. Тем самым ускоряя процесс взаиморасчетов и исключая дополнительных посредников из цепочки платежа, — сказал Перепелица. — Санкции в данном случае действовать не будут. Однако контрагентов по данным сделкам могут признать нарушителями санкционного режима. Поэтому весьма вероятно использование посредников даже при криптовалютных платежах».

При этом он обратил внимание на то, что РФ в настоящее время является крупнейшим майнером в мире.

«То есть легализация майнинга позволит увеличить поступления в бюджет. Кроме того, это привлечёт дополнительные инвестиции на активно создаваемые в России криптобиржи», — подчеркнул Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что курс биткоина по отношению к рублю будет падать, поскольку этому способствуют как экономическая, так и политическая ситуация.