Москва, 6 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Спрос на загородное жилье в России останется высоким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ в I квартале 2022 года спрос на земельные участки вырос на 12%.

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«В ближайшее время в России спрос на загородную недвижимость и земельные участки будет оставаться высоким, — сказала Степанова. — За последний год спрос на загородное жилье в окрестностях крупных городов вырос более чем в два раза, и никакого охлаждения рынка не ожидается. При высоких инфляционных ожиданиях и сокращении предложения на данном рынке загородный сегмент сохраняет востребованность. В скором времени в некоторых регионах можно будет столкнуться с дефицитом земельных участков под загородное строительство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России, обзаведшихся загородной недвижимостью, пользуются ею в летний период.