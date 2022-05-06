Гавана, 6 мая, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В результате взрыва в центре Гаваны оказался разрушен отель «Саратога», повреждены припаркованные вблизи отеля автобусы и автомобили, передаёт 6 мая CNN.

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Корреспондет телеканала сообщил со ссылкой на свидетелей с места происшествия, что взрыв был мощным. Что именно послужило его причиной, пока остаётся неясным.

Полиция и пожарные в настоящее время ведут поиски людей, которые могли оказаться под обломками здания. Точных сведений о возможных погибших и пострадавших пока не поступало.