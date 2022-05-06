Москва, 6 мая, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Кредиты в России подешевели и снова становятся популярными среди населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные БКИ «Эквифакс» о том, что в марте 2022 года российские банки отказали в выдаче потребительских кредитов в 75% случаев.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

«Банки стали отказывать в выдаче кредитов, чтобы не увеличивать общую долговую нагрузку как конкретного лица, так и в целом по банку, — сказала Ермилова. — Некоторые клиенты взяли кредитные каникулы по своим кредитам, потом стали подавать заявки на кредитные карты и другие займы, и банки стали отказывать. Сейчас кредиты стали дешевле, поскольку снизилась ключевая ставка по кредитам. И снова они становятся популярными среди населения. Но поскольку в целом ситуация восстанавливается, вероятно, что всё останется в рамках рынка, и большинство потенциальных заёмщиков не пойдут искать деньги на черном рынке финансовых услуг. При этом банки будут следить, чтобы доля «плохих» кредитов не увеличивалась».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в 2022 году потребительское кредитование в России будет постепенно восстанавливаться.